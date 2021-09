Calciomercato Roma, Mourinho ha deciso | Svolta a destra in due mosse

Dalla trasferta di Verona arrivano conferme sulle scelte di Mourinho in alcuni ruoli. A destra si prevede una rivoluzione.

Dopo un avvio di stagione di altissimo livello, la Roma ha trovato ieri sul campo dell’Hellas Verona la prima sconfitta stagionale. Una prestazione deludente, quella dei giallorossi, che non deve comunque far dimenticare quanto di buono messo in mostra in questo primo scorcio di stagione. Anche José Mourinho, riconoscendo la prestazione opaca della squadra, ha comunque invitato l’ambiente a non drammatizzare per un incidente di percorso che può starci.

Eppure da Verona alcuni segnali sono arrivati. Lo stato di grazia di Lorenzo Pellegrini e la grande affidabilità di Rui Patricio, ad esempio. Così come indicazioni di mercato seminate dall’allenatore portoghese, che ha deciso di non portare nemmeno in panchina l’esterno statunitense Bryan Reynolds. L’ennesima bocciatura per il laterale destro, cui già in pre-season Mourinho aveva preferito il giovane Filippo Tripi, mediano adattato al ruolo di terzino. Ieri il ragazzo sedeva in panchina, mentre Reynolds è finito in tribuna.

Calciomercato Roma, ennesima bocciatura | Reynolds e Santon ai margini

La bocciatura dello statunitense si somma a quella, già nota, di Davide Santon. E così Tiago Pinto si troverà a dover sistemare sul mercato invernale altri due giocatori in esubero, così da poter fare spazio a un innesto nel ruolo di vice-Karsdorp. Mourinho punta sull’olandese ma in una stagione fitta di appuntamenti deve poter contare su un sostituto all’altezza. E nessuno dei giocatori in rosa gode della giusta considerazione da parte del tecnico. E’ stato lo stesso allenatore portoghese a chiarire che Santon non sarà reintegrato nel gruppo – nonostante sia stato proprio lui, ai tempi dell’Inter, a lanciarlo. Per quel che riguarda Reynolds, alle parole in conferenza stampa la bocciatura è diventata concreta con le scelte di campo.