Calciomercato Roma, Ligue 1 ancora più giallorossa | Affare a gennaio

Dalla Francia importanti novità per il calciomercato della Roma. Il General Manager Tiago Pinto pronto a chiudere l’affare.

La Roma rientra dalla trasferta di Verona con una sconfitta che fa male. Una partita sottotono, quella dei giallorossi, ben diversa dalle prestazioni vogliose ed efficaci messe in mostra nelle sei precedenti uscite ufficiali di questa stagione. Un passaggio a vuoto che però non deve gettare l’ambiente nello sconforto. Lo stesso José Mourinho, ammettendo che la prestazione della squadra non è stata all’altezza, ha sottolineato come da domani si debba aprire una nuova pagina. Senza drammi. Testa dunque ai prossimi impegni. L’allenatore portoghese vuole riscattare la sconfitta di ieri già a partire dal turno infrasettimanale che giovedì vedrà arrivare all’Olimpico l’Udinese di Ivan Gotti.

LEGGI ANCHE: Roma, Zaniolo nel mirino dei social | Ancora un addio

Il progetto giallorosso punta a una crescita stabile e solida della squadra. Un percorso che deve avvenire attraverso il lavoro in campo di José Mourinho e a quello, dietro alla scrivania, del General Manager Tiago Pinto. In vista di gennaio, il dirigente portoghese sa già quali sono le richieste del suo allenatore. Ma per poter soddisfare lo Special One, il G.M. dovrà riuscire a piazzare alcuni degli esuberi attualmente in rosa. E proprio su questo fronte sarebbero in arrivo importanti novità.

LEGGI ANCHE: Calciomercato Roma, Mourinho ha deciso | Svolta a destra in due…

Calciomercato Roma, altra pista per Nzonzi | Vola in Ligue 1?

L’addio di Steven Nzonzi rappresenterebbe un passaggio importante per il calciomercato della Roma. Il centrocampista francese non rientra nel progetto tecnico di Mourinho ma in estate ha rifiutato tutte le proposte di trasferimento arrivate per lui. Una decisione che ha rallentato non poco il mercato in entrata del club. E’ proprio in quel reparto, infatti, che Tiago Pinto avrebbe voluto regalare a Mourinho un nuovo innesto. Ora, secondo quanto scrive France Football, per Nzonzi potrebbero spalancarsi le porte della Ligue 1. Sulle sue tracce ci sarebbe il Marsiglia. Una società che dalle parti di Trigoria conoscono bene, visto che è lì che sono finiti – in prestito ma con ottime probabilità di risatto – il turco Cengiz Under e il portiere Pau Lopez. Ora le due dirigenze potrebbero confezionare il terzo affare in pochi mesi. L’eventuale arrivo di Nzonzi renderebbe più “giallorossa” che mai la Ligue1: oltre ai due giocatori già ceduti all’OM, infatti, anche un altro ex romanista – Justin Kluivert – milita nel campionato francese, essendosi accasato in estate al Nizza.