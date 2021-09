Calciomercato Roma, il Milan “aiuta” Mou | Addio già a gennaio

Calciomercato Roma, esubero da piazzare, con il Milan che potrebbe venire incontro alle esigenze dei giallorossi.

Queste prime uscite stagionali hanno mostrato in maniera inequivocabile, semmai fosse necessario, che Mourinho non ha assolutamente intenzione di puntare su Gonzalo Villar, messo ormai ai margini del progetto giallorosso. Lo Special One ha spedito il murciano in tribuna in più di una circostanza, e il fatto che Pinto abbia cercato in tutti i modi di trovargli una destinazione sul finire della sessione estiva di calciomercato, la dice lunga sul fatto che ormai il futuro dell’ex Elche sembra sempre più segnato. Per adesso di offerte concrete non ne sono arrivate, ma l’ultima indiscrezione rilanciata da calciomercatonews.com potrebbe rimescolare sensibilmente le carte in tavola.

Calciomercato Roma, anche il Milan su Villar: addio a gennaio?

Il Milan, infatti, potrebbe inaspettatamente entrare nell’ordine di idee di provare a chiedere il prestito del centrocampista già a gennaio, anche perché i rossoneri dovranno far fronte agli impegni della Coppa d’Africa, che priverà Pioli di alcune pedine fondamentali. Una formula che comunque non ingolosirebbe più di tanto la Roma, che si auspica una cessione a titolo definitivo, ma che potrebbe diventare realtà qualora i rossoneri riuscissero a trovare l’accordo con l’entourage del calciatore (impresa non impossibile), e se effettivamente non si dovessero palesare altre possibili destinazioni. I rapporti tra i due club sono buoni, come testimonia la buona conclusione dell’affare Florenzi. Traccia, comunque, da seguire: vi terremo aggiornati.