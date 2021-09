Lazio-Roma, info biglietti | Al via la vendita libera

La Roma vuole dimenticare in fretta il passo falso della trasferta di Verona. Dopo il turno infrasettimanale arriverà il derby, al via la vendita liberi dei biglietti.

Dimenticare più in fretta possibile la prima sconfitta stagionale, ecco la missione di Josè Mourinho. I giallorossi sono tornati da Verona con zero punti, dopo sei vittorie consecutive, in classifica sono stati scavalcati dalle milanesi, in attesa del Napoli impegnato nel posticipo del lunedì. Ritrovare immediatamente la vittoria, le occasioni non mancano, giovedì i giallorossi saranno attesi dal primo turno infrasettimanale contro l’Udinese. Dopo la sfida ai friulani si giocherà nuovamente all’Olimpico, ma stavolta in trasferta.

Domenica 26 settembre è la data del primo derby in campionato, alle ore 18 allo stadio Olimpico si giocherà Lazio-Roma. I biancocelesti sono reduci da un pareggio interno contro il Cagliari, dopo due sconfitte consecutive tra campionato ed Europa League, nel turno infrasettimanale saranno ospiti del Torino. La Roma invece affronterà l’Udinese, tantissimi biglietti venduti per la gara contro i friulani, da poche ore si è aperta anche la vendita libera per la stracittadina in programma domenica.

Lazio-Roma, partita la vendita libera | Info biglietti

🎫 È partita la vendita libera dei biglietti riservati ai tifosi giallorossi per #LazioRoma — AS Roma (@OfficialASRoma) September 20, 2021

Sarà la prima grande sfida per la Roma di Mourinho, che di fronte troverà Maurizio Sarri, nuovo tecnico biancoceleste. La società giallorossa aveva riservato il diritto di prelazione agli abbonati della stagione 2019/20, fino alle 14:00 di oggi pomeriggio. In questa fase sono stati staccati 6500 tagliandi, ora al via la fase di vendita libera. A disposizione dei giallorossi la Curva Sud ed i Distinti Sud, rimangono a disposizione solo 2500 biglietti. Le modalità di vendita sono esclusivamente on-line, sul circuito Vivaticket. I prezzi sono 40 euro a biglietto, indipendentemente dal settore. Le due tribune saranno a disposizione dei tifosi biancocelesti, che giocheranno la gara in casa nel girone d’andata. Scontato il tutto esaurito nel settore giallorosso, la febbre da derby è già alta in casa Roma.