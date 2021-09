Roma, sempre più leader | Mourinho e quel “pizzino” tattico

Roma, è sempre più leader in campo. Mourinho si è affidato completamente a lui. E il regalo dovrebbe arrivare a breve

Un leader, quando è tale, non ha bisogno né della fascia da capitano, e nemmeno dell’approvazione dei compagni. Si innalza da solo, sopra gli altri. A dimostrazione del fatto che il suo carattere può tranquillamente trascinare tutti. Certo, questo non è il caso di Lorenzo Pellegrini: perché il giallorosso, la fascia, ce l’ha e la porta con fierezza. E poi è stato messo lì, sul gradino più alto, da parte di Mourinho. Che per confermare che del suo leader in campo ha bisogno, ieri ha deciso, nel momento dell’assalto finale, di consegnargli un pizzino con le indicazioni tattiche. E’ stato Pellegrini a gestire la parte finale di una partita che la Roma non è riuscita a riagguantare.

Le immagini sono state ovviamente riprese dalle telecamere e hanno mostrato come nel momento in cui lo Special One ha deciso di mandare in campo El Shaarawy, Mkhitaryan e Mayoral, abbia consegnato allo spagnolo un pizzino, che lo stesso ha portato al capitano.

Roma, Pellegrini sempre più leader: rinnovo pronto

Mourinho ha affidato al capitano il compito di dare le indicazioni per il forcing negli ultimi minuti – spiega il Corriere dello Sport – e Lorenzo si è preso ancora questa responsabilità. Lui che non ha paura di farlo. Un segnale chiaro da parte dello Special che sembra aver fatto breccia nel cuore dei Friedkin: visto che la proprietà avrebbe dato il via libera a Pinto per alzare l’offerta e chiudere la questione rinnovo contrattuale.

E’ arrivato quindi quel momento: quell’attimo per chiudere tutte le voci di un addio possibile che questa estate, soprattutto, viaggiavano veloci. Pellegrini e la Roma: un matrimonio che continuerà ancora.