Roma, Zaniolo nel mirino dei social | Ancora un addio

Quello di Nicolò Zaniolo è stato un avvio di stagione tra alti e bassi. Ora il talento della Roma punta a tornare stabilmente ai suoi livelli.

Quella appena iniziata, per Nicolò Zaniolo, dovrebbe essere la stagione del rilancio. Dopo quasi due anni persi per due infortuni ravvicinati il talento della Roma ha cominciato la nuova annata con tanta voglia di ripartire. Sin dal ritiro di inizio stagione Nicolò ha cominciato a lavorare con impegno e dedizione. L’obiettivo è semplice: tornare ad essere il giocatore che tutti hanno ammirato prima dei problemi fisici. Un obiettivo da raggiungere con l’aiuto di un alleato non da poco: José Mourinho.

Il tecnico portoghese crede ciecamente in lui. Lo ritiene un calciatore dalle enormi potenzialità e in più di un’occasione ha preso la parola per proteggerlo e coccolarlo. Quando su Zaniolo erano arrivati attacchi e critiche per questioni di vita privata, Mou era prontamente intervenuto in sua difesa: “È un ragazzo con più maturità, c’è ancora spazio poi per una sua evoluzione“, aveva detto l’allenatore solo pochi giorni fa. Sottolineando come da Zaniolo si aspetti un percorso di crescita tecnica: “Sarei molto scarso se non avessi nulla da dare a un ragazzo di 22 anni. Mi sembra un calciatore super professionale e che sta imparando bene. Qualche informazione che avevo avuto su di lui prima di arrivare raccontava di un ragazzo con poca maturità, ma invece posso dire solo il contrario”.

Roma, nuove critiche per Zaniolo | Lui dice addio ai social

Il gol al Trabzonspor in avvio di stagione aveva forse portato a valutazioni affrettate sul suo pieno recupero. Nicolò si impegna, si sacrifica molto in fase difensiva e fisicamente pare in costante crescita. Ma è naturale che dopo uno stop così lungo serva del tempo per tornare ad essere quello di un tempo. Questo Mourinho lo sa. E per questo continua a puntare forte su di lui: nelle prime sette uscite ufficiali, Zaniolo è stato titolare ben 5 volte. Nelle altre due occasioni ha rifiatato (giovedì in Conference League) o era squalificato (seconda giornata di Serie A). E per sottolineare una volta in più quanto la sua attenzione e la sua concentrazione siano puntate solo sul campo, Nicolò ha deciso ancora una volta di prendere una pausa di riflessione dai social. Un segnale che Zaniolo manda a chi continua a contestarlo, mentre lui cerca il ritorno al gol in campionato. Nei prossimi giorni, due occasioni ravvicinate per sbloccarsi: giovedì l’Udinese, poi il derby. E quello no, non sarebbe un gol come gli altri.