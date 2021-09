Calciomercato Roma, intreccio con la Juventus | Addio ed assalto

Calciomercato Roma, gli ultimi rumours, se confermati, avrebbero del clamoroso: super intreccio con la Juventus!

Dopo aver incassato il “no” dell’Arsenal per Granit Xhaka, tanti sono stati i profili vagliati da Pinto con il quale completare la mediana di Mou: uno di questi era sicuramente Tanguy Ndombele, per il quale sono stati effettuati dei sondaggi esplorativi con il Tottenham, senza affondare il colpo. Mediano fisico, dalla grande prestanza atletica, ma dotato anche di buona qualità e discreta visione di gioco, il classe ’96 non sembra essere incedibile, tanto che alcune settimane fa erano trapelate delle indiscrezioni inerenti un suo possibile inserimento nell’affare che avrebbe portato Weston Mckennie a Londra.

E l’intreccio Tottenham-United-Juventus potrebbe veder coinvolta anche la compagine giallorossa. Stando a quanto riferito dal “Mirror“, lo United, che avrebbe fatto tutto il possibile pur di raggiungere con Pogba l’accordo per il prolungamento, si starebbe “rassegnando” a perdere il centrocampista francese, che non ha ancora preso una posizione netta a proposito del possibile rinnovo del suo contratto in scadenza nel 2022.

Calciomercato Roma, lo United su Ndombelè se Pogba non rinnova

Ecco perché, anche i Red Devils vorrebbero iscriversi alla corsa per Ndombelè, valutato circa 40 milioni dal Tottenham; nei giorni scorsi lo United ha mosso i primi passi anche per Kessié, che non sembra intenzionato ad accettare il rinnovo messo sul piatto dal Milan, con Maldini che avrebbe proposto all’ivoriano un contratto da circa 6-6,5 milioni di euro a stagione. La Roma monitora l’evolversi di uno scenario sempre più in fieri, pronta a fare le sue mosse qualora dovessero presentarsi le giuste condizioni.