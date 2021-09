Calciomercato Roma, assalto Juventus | Individuato il sostituto

La dirigenza bianconera cerca un nuovo rinforzo sul calciomercato e guarda in casa Roma, dove piace un giocatore.

Nonostante l’ottimo inizio di stagione (sei vittorie in sette partite ufficiali) alla Roma di José Mourinho manca ancora qualche tassello per rinforzare la rosa ed avvicinarla alla forza delle altre grandi del massimo campionato italiano. Però per farlo servirà un ulteriore sforzo economico da parte dei Friedkin, che ad oggi hanno messo molti milioni di euro. Potrebbe dunque non bastare più mettere mano al portafoglio, ma a questo punto, come ormai avviene spesso nel mondo del calcio, una cessione potrebbe dare liquidità fresca. Al momento è una possibilità comunque remota per i capitolini che non hanno mai dato nessun cenno che possa far pensare alla cessione ‘obbligata’.

Calciomercato Roma, Juventus su Mancini

C’è da registrare però (e l’interesse è noto già da tempo) il pensiero fisso della Juventus su Gianluca Mancini. Secondo quanto riportato da ‘todofichajes.com’, il numero 23 giallorosso è nelle mire del club bianconero che vorrebbe sostituire Matthijs de Ligt, il quale a fine stagione potrebbe lasciare la Juventus. La Roma prelevò Mancini dall’Atalanta nell’estate del 2019 per una cifra poco superiore ai 20 milioni di euro (se si considerano anche i bonus (2 di prestito + 13 di obbligo di riscatto + 8 di bonus massimi raggiungibili), ai quali si aggiunge anche la percentuale del 10% legata alla futura rivendita del difensore. Il profilo piace al Football Director Federico Cherubini. Il contratto di Mancini scadrà nel 2024 e la sua valutazione si aggira sui 40 milioni di euro, ma la Roma potrebbe offrirgli anche il rinnovo di contratto nei prossimi mesi.