Calciomercato Roma, colpo Mckennie | Idea scambio con la Juve

Calciomercato Roma, con la Juventus si potrebbero gettare le basi per un clamoroso scambio, qualora si presentassero gli incastri giusti.

Per la diciottesima volta consecutiva, anche contro il Milan, la Juventus non è riuscita a tenere la porta inviolata, per una clamorosa ingenuità di Adrien Rabiot. Matthijs De Ligt, per la seconda volta a stretto giro di posta, è stato costretto a guardare i suoi compagni dalla panchina, per scelta tecnica: una decisione, quella di Max Allegri, che non è passata assolutamente inosservata, e che potrebbe essere gravida di possibili conseguenze già in estate. Chiaramente, la “Vecchia Signora” potrebbe ritornare nuovamente sul mercato, a caccia di un nuovo difensore, e secondo quanto riportato da calciomercatonews.com, uno degli indiziati principali sarebbe Gianluca Mancini, valutato dalla Roma circa 40 milioni di euro.

Calciomercato Roma, scambio Mckennie-Mancini | Nuovo affare con la Juventus?

Ma non è finita qui: i bianconeri potrebbero rompere gli indugi per il centrale della Roma, decidendo di mettere sul piatto il cartellino di Weston Mckennie come parziale contropartita, per ridurre l’esborso cash. Il texano ex Schalke non è considerato affatto incedibile, e nel caso in cui dovesse arrivare l’offerta giusta (nell’ordine dei 25-30 milioni di euro), la “Vecchia Signora” lo lascerebbe andar via, anche perché alcuni suoi comportamenti fuori dal campo non sono affatto piaciuti a “Madama”. Una vera e propria trattativa, in questo senso, non è ancora cominciata, ma bisogna monitorare il tutto con estrema attenzione.