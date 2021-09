Calciomercato Roma, l’agente allo scoperto: “Giocherà altrove”

I giallorossi sono sulle tracce di un giovane calciatore che potrebbe lasciare il club come annunciato dall’agente nel prossimo mercato.

Il grande lavoro svolto in estate dal general manager Tiago Pinto è stato soprattutto quello in uscita, dove come da lui stesso ammesso, sono state oltre 30 le operazioni di calciomercato tra giovani calciatori e giocatori che invece, nonostante fossero in prima squadra da tempo, o rientravano dai prestiti, non facevano più parte delle gerarchie di José Mourinho. Lo Special One predica tempo alla piazza romana, ma nello stesso tempo è lui stesso che vuole accelerare questa tempistica per riportare la Roma al successo. Non sarà semplice ma sicuramente si giocherà ogni partita per ottenere i tre punti. Domenica scorsa è arrivata la prima sconfitta e giovedì il club capitolino sarà di nuovo in campo davanti al proprio pubblico contro l’Udinese di Gotti.

Calciomercato Roma, assist per Tiago Pinto

Intanto però arriva un importante retroscena di mercato e un indizio per le prossime sessioni. Infatti la Roma era sulle tracce di Manor Solomon, esterno offensivo dello Shakhtar Donetsk classe 1999. Il giovane calciatore però è seguito anche da Aston Villa, Arsenal e Atalanta, ed è per questo che la prossima stagione potrebbe giocare con un’altra maglia, come ammesso dallo stesso agente Shlomi Ben Ezra al sito ‘sport5.co.il’: “La scorsa estate lo Shakhtar ha rifiutato qualsiasi offerta ma potrebbe essere solo questione di tempo. Ho fiducia che possa ambire a livelli molto alti e che possa giocare in un’altra città l’anno prossimo. Vedremo a gennaio a che punto sarà la squadra. Le occasioni ci saranno essendo una finestra di mercato”. Come è molto noto però il club ucraino non farà partire i suoi gioielli a cifre molto basse. La scorsa sessione l’Aston Villa è stato molto vicino all’acquisto.