Calciomercato Roma, colpo di scena immediato | Doppio intreccio col Milan

Calciomercato Roma, i rossoneri potrebbero avere una certa ingerenza nei piani di Pinto il prossimo gennaio.

Il dg portoghese sarà chiamato nei prossimi mesi a lavorare per plasmare la rosa, aumentandone le risorse e la qualità e soprattutto intervenendo laddove Mourinho ritenga maggiormente necessario.

Gran parte delle operazioni, come ovvio, riguarderanno il centrocampo, con particolare sguardo anche a quel percorso epurativo avviato a giugno e non ancora concluso a causa della presenza di Nzonzi, Fazio e Santom, ancora tesserati giallorossi.

Non sono infine da escludersi novità nel reparto avanzato, che risulta essere quello più attrezzato di tutti, grazie alla presenza di numerosi giocatori schierabili in più ruoli. Anche in questa regione, però, potrebbero registrarsi alcuni cambiamenti.

Dopo anni, la Roma vanta finalmente tre centravanti, proprio come richiesto e anelato dallo Special One. Finora, quest’ultimo ha schierato con continuità soprattutto Abraham e Shomurodov, ricucendo su Borja Mayoral un ruolo di subalternità.

Lo spagnolo si sarebbe attese un trattamento diverso dopo il bel campionato scorso e, non a caso, prima della fine di agosto avrebbe cercato di cambiare aria per trovare una destinazione dove potesse giocare con maggiore continuità

Calciomercato Roma, il Milan ci prova per Borja Mayoral e Villar a gennaio

Alla fine è rimasto, tra gli encomi in conferenza di un mister che non ha mai perso occasione di elogiarlo, garantendogli minuti e importanza nel futuro prossimo.

Ciò non esclude, però, una possibile sortita del giocatore di proprietà del Real Madrid, il cui nome sarebbe finito sul taccuino dei dirigenti del Milan. Maldini e Massara vorrebbero infatti consegnare a Pioli un altro elemento in attacco che possa ben ovviare alle numerose problematiche fisiche del quarantenne Ibra.

I rossoneri sfrutterebbero in tal caso gli ottimi rapporti con le “Merengues“, nati soprattutto dopo le operazioni Theo Hernandez e Brahim Diaz, per cercare di far approdare Borja a Milano già dopo Natale.

L’ostacolo più importante resta però sempre quello legato a Mourinho che, nonostante i pochi minuti garantiti al giocatore finora, continua a ritenere la sua presenza in squadra fondamentale.

Sull’asse Roma-Milano potrebbe però essere imbastita anche un’altra trattativa, relativa ad un secondo giocatore spagnolo. Ci riferiamo a Gonzalo Villar, finito ai margini del progetto capitolino e desideroso di rimettersi in gioco dopo il bel campionato disputato con Fonseca.

I “Diavoli” sono alla ricerca di rinforzi, con la finalità di ovviare anche alle diverse sortite che la Coppa d’Africa causerà nel mese di gennaio. Oltre al numero 21, dunque, anche il 14 ex Elce è monitorato dai lombardi.

A riportare il tutto è Calciomercatonews.com.