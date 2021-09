Calciomercato Roma, rinnovo Pellegrini | Spunta la data della firma

Calciomercato Roma, rinnovo Pellegrini, ormai ci siamo: svelata la data della firma, che suggellerà una volta per tutte l’affare.

Definire Lorenzo Pellegrini un vero e proprio fattore in questo primo scorcio di stagione sarebbe solo un eufemismo che non riuscirebbe a spiegare la portata reale dell’impatto dirompente che “Lollo” sta ricoprendo nella nuova creatura di José Mourinho, con lo Special One che farebbe carte false pur di vedere il suo pupillo apporre la firma sul suo nuovo contratto. Per il prolungamento, con relativo adeguamento, sarà però soltanto questione di tempo, dal momento che, sebbene i contatti dei giorni scorsi non abbiano portato alla fumata bianca, c’è la volontà reciproca di chiudere al più presto, e per il meglio, questa trattativa.

Calciomercato Roma, firma Pellegrini | Settimana prossima scatta l’ora x

Secondo quanto riportato da forzaroma.info, Pellegrini sarebbe sempre più vicino a trovare un’intesa con il club giallorosso: accordo che, salvo colpi di scena, potrebbe avvenire già la prossima settimana, quando, a derby concluso, ci si siederà nuovamente ad un tavolo comune per limare gli ultimi dettagli. Tra non molto ci sarà un contatto telefonico per fissare il summit decisivo; la volontà reciproca è quella di non procrastinare il tutto oltre la prossima sosta delle Nazionali, e trapela ottimismo sotto questo punto di vista.