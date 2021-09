Calciomercato Roma, Reynolds sicuro | “Ecco cosa voglio”

Calciomercato Roma, le parole di Reynolds, intervistato ai microfoni di CBS SPORTS: ecco quanto dichiarato dal terzino americano.

Non è stato esattamente l’inizio di stagione che Bryan Reynolds si auspicava alla vigilia, dal momento che José Mourinho al momento lo reputa fuori dalle rotazioni, sebbene qualche sporadica occasione in cui avrebbe potuto utilizzare l’ex terzino del Dallas si è palesata, ma almeno a giudicare dalle parole rilasciate dal laterale statunitense a CBS SPORTS, il classe ‘2001 ha tutta l’intenzione di farsi trovare pronto: “Sto bene, Roma è la Capitale d’Italia, mi piace molto e voglio solo giocare. Nel momento in cui hanno annunciato Mourinho, la mia prima reazione è stata “wow”: ero alla Roma, e c’era uno dei migliori allenatori.

Leggi anche –> Calciomercato Roma, colpo Mckennie | Idea scambio con la Juve

Non si tratta di una cosa semplice, perché vuoi sempre destare una grande impressione sull’allenatore, e Mourinho è un grande nome. L’unica cosa che voglio fare è lavorare sodo, ed iniziare a giocare. Quando ero al Dallas avevo molto più tempo per pensare quando ricevevo palla, qui è diverso, e anche in allenamento era tutto molto più veloce. Guardo quello che fa Karsdorp a livello difensivo: sono bravo ad attaccare, ma devo migliorare in ripiegamento.”