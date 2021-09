Calciomercato Roma, incontro a sorpresa | Gli agenti a Trigoria

Nella mattinata di oggi i procuratori di un giocatore della Roma sono stati avvistati a Trigoria.

La Roma ha visto interrompersi domenica al Bentegodi la striscia vincente che aveva caratterizzato il suo avvio di stagione. Un inizio in cui José Mourinho ha puntato con decisione su un blocco ristretto di giocatori. Eppure in una stagione come quella giallorossa poter contare su sostituti all’altezza diventa un fattore fondamentale. La Roma è infatti attesa da numerosi impegni ravvicinati per via della partecipazione alla Conference League. Il reparto arretrato sembra essere uno di quelli capaci di offrire maggiori garanzie da questo punto di vista. In questo inizio di stagione la coppia titolare scelta da Mourinho è quella formata da Ibanez e Mancini.

I due hanno giocato con regolarità anche per via dell’infortunio che ha frenato Smalling dopo un buon precampionato. Il centrale inglese però è tornato a disposizione del tecnico e ora vuole riprendersi un posto nell’undici titolare. Intanto i suoi agenti sono stati avvistati a Trigoria.

Calciomercato Roma, novità per Smalling | Gli agenti a Trigoria

In mattinata presso il centro sportivo della Roma sono infatti stati avvistati i rappresentanti del difensore inglese. I dirigenti giallorossi hanno incontrato alcuni esponenti di Omnisports Agency, il gruppo che cura gli interessi di Smalling. Lo riporta oggi il portale forzaroma.info. Il centrale in questo momento è legato ai colori giallorossi da un contratto da 3 milioni di euro più bonus a stagione, la cui scadenza è fissata nel giugno 2023. Possibile che l’incontro di stamattina sia servito a porre le basi per un eventuale prolungamento dell’accordo o che, in alternativa, gli agenti del giocatore abbiano fatto sapere alla Roma dell’interesse di altri club per Smalling. Quel che è certo è che l’esperienza dell’inglese potrebbe essere molto d’aiuto alla difesa di José Mourinho nelle prossime settimane. Il diretto interessato, dopo la sfida di giovedì scorso in Conference League, aveva dichiarato di voler “far capire all’allenatore che sono a disposizione“. Chris vuole tornare al centro della difesa. Già dal match contro l’Udinese.