Calciomercato Roma, dalla Spagna | Mourinho salva il Barcellona

Ultimissime dalla Spagna che coinvolgono direttamente Josè Mourinho. Secondo quanto riportato da fonti vicine al Barcellona, il tecnico è pronto a salvare il club.

Il calciomercato in casa Roma ha visto chiudersi una sessione estiva vissuta da protagonista. Il GM Tiago Pinto è stato tra i più attivi nella Serie A, e la Roma il club primo nella classifica degli investimenti. Il tecnico Mourinho è stato accontentato in toto per quanto riguarda il ruolo di portiere e prima punta. Sfumato invece l’arrivo dell’agognato rinforzo a centrocampo, il nuovo mediano si farà a gennaio. Ma potrebbe non essere l’unico ruolo coinvolto nella sessione invernale.

Si perchè in Spagna sono sicuri che il tecnico portoghese stia guardando con insistenza in casa Barcellona. Il club catalano ha necessità di fare cassa, e la finestra di mercato estiva ce lo ha ampiamente dimostrato. La trattativa che potrebbe portare il fantasista alla corte di Mourinho potrebbe essere una vera e propria salvezza per le casse del club blaugrana.

Calciomercato Roma, bomba dalla Spagna | Mou salva il Barcellona

A lanciare la bomba ci ha pensato ElNacional, rivista che segue da vicino le sorti del Barcellona. Secondo i catalani Josè Mourinho avrebbe messo gli occhi sul trequartista Philippe Coutinho. Per il club blaugrana vendere è una necessità, non è bastato l’addio devastante a Leo Messi, per Laporta la missione è far quadrare i bilanci. Non ci sono incedibili in casa Barcellona, e per il talento brasiliano sarebbe anche una sorta di ritorno con Mourinho. Fu il tecnico portoghese a farlo firmare per l’Inter, ma quando arrivò ad Appiano trovò sulla panchina dei nerazzurri Rafa Benitez. Permane un grande ostacolo, il trequartista attualmente percepisce uno stipendio da quasi 8,5 milioni di euro, cifre insostenibili anche in casa Roma. Ma l’effetto Mou potrebbe fare da calamita, in tal caso il Barcellona lo lascerebbe partire per una cifra intorno ai 20 milioni du euro. Stessa cifra che il club catalano dovrebbe sborsare al Liverpool, in caso le presenze del brasiliano diventino 100 in maglia blaugrana. Al momento il conto delle gare recita numero 92…