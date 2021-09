Calciomercato Roma, irrompe Paratici | Lo vuole a Londra

Dall’Inghiliterra rimbalzano voci su una possibile trattativa che potrebbe coinvolgere la Roma.

Nonostante alla riapertura del calciomercato invernale manchi più di tre mesi sono già molte le possibili a proposito delle quali circolano voci. In casa giallorossa il principale obiettivo sarà quello di completare l’opera di sfoltimento della rosa attraverso la cessione degli esuberi rimasti a Trigoria. Trovare una sistemazione per Nzonzi, Fazio, Santon e Reynolds sarà la priorità del General Manager Tiago Pinto. Cedere questi giocatori, che come è noto non rientrano nei piani tecnici di José Mourinho, permetterebbe al dirigente portoghese di potersi poi dedicare anche a un paio di colpi in entrata. Particolarmente interessanti da questo punto di vista sono le situazioni per l’arrivo di un mediano di esperienza e di un vice Karsdorp all’altezza.

Eppure le voci che arrivano dall’Inghilterra parlano di un forte interessamento da parte del Tottenham per un altro giocatore della rosa giallorossa.

Calciomercato Roma, Paratici vuole Ibanez | Tentativo Tottenham

Dopo aver pescato in Serie A durante l’estate con l’arrivo di Romero dall’Atalanta, il direttore sportivo del Tottenham Fabio Paratici pare intenzionato a rafforzare ancora la difesa degli Spurs. Per farlo la sua attenzione è concentrata ancora una volta sul nostra Campionato. Secondo Calciomercato.it l’ex dirigente della Juventus avrebbe messo nel mirino Roger Ibanez. Il centrale brasiliano piace moltissimo al Tottenham che già a gennaio pare intenzionato a fare un tentativo per lui. La Roma dal canto suo non sembra interessata alla cessione di uno dei suoi titolari inamovibili: in questo avvio di stagione José Mourinho ha puntato ampiamente sul difensore. Ibanez è stato schierato anche nella posizione di laterale destro per far rifiatare Karsdorp in occasione dell’ultima sfida di Conference League contro il Cska di Sofia.