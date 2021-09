Verso Lazio-Roma, Sarri furioso | Squalifica confermata

E’ già aria di derby tra Roma e Lazio, attese dal primo turno infrasettimanale come antipasto alla stracittadina. Non arrivano buone notizie per Maurizio Sarri.

Allo stadio Olimpico si attende già una delle sfide più importanti della stagione, vero e proprio crocevia per le due squadre. Domenica pomeriggio si giocherà il derby Lazio-Roma, primo atto che vedrà i biancocelesti padroni di casa, ma il pubblico giallorosso ha già risposto alla grande. Prima della fatidica data però è il momento di concentrarsi sul turno infrasettimanale, il primo di questa Serie A. Non arrivano buone notizie per Maurizio sarri.

Leggi anche: Calciomercato Roma, Mourinho ha deciso | Futuro tra Italia e Inghilterra

Se i giallorossi sono tornati da Verona con zero punti non è delle migliori neanche la situazione in casa biancoceleste. Sono tre infatti le gare senza vittoria per gli acerrimi rivali della Roma, due sconfitte ed un pareggio nelle ultime gare. La prima sconfitta stagionale è arrivata a San Siro, dove il Milan ha schiantato la compagine laziale, gara beffa per il tecnico Sarri, terminata con l’espulsione dopo un acceso diverbio con Saelemaekers.

Leggi anche: Verso Roma Udinese, il “big” si infortuna | Sua presenza a rischio?

Brutte notizie per Maurizio Sarri, squalifica confermata

Sconfitta beffa quella di Milano per il tecnico biancoceleste, già costretto a seguire una Lazio poca brillante dalla tribuna, nel pareggio interno contro il Cagliari. Il tecnico non sarà presente neanche a bordocampo per Torino-Lazio, gara valida per il quinto turno di campionato. La Prima Sezione della Corte Sportiva D’Appello Nazionale ha infatti respinto il ricorso del club biancoceleste, confermando la squalifica. Il tecnico dunque tornerà nella stracittadina, per affrontare Josè Mourinho. Un unico precedente tra i due, piuttosto burrascoso, in Premier League. Il portoghese era sulla panchina del Manchester United, Sarri su quella del Chelsea. Finì 2-2 con i blues che recuperano il pareggio ad una manciata di secondi dalla fine, tra i due allenatori si sfiorò quasi la rissa. Ora si affrontano nel derby, gara fondamentale per l’ambiente, da ambo le parti.