Roma, verso Udinese e derby | La risposta dei tifosi

La Roma è attesa da un doppio confronto allo stadio Olimpico, prima l’Udinese poi il derby contro la Lazio. Ecco la risposta dei tifosi giallorossi.

Dimenticare in fretta il primo KO stagionale, cancellare l’amara sconfitta di Verona. Questa è la missione della Roma, che tornerà allo stadio Olimpico, dopo la vittoria al cardiopalma contro il Sassuolo. Vittoria che ha coinciso con la panchina numero mille di Josè Mourinho, che ha festeggiato il gol vittoria con una corsa memorabile sotto la Curva Sud. I giallorossi torneranno in casa per due gare nell’arco di pochi giorni, prima l’Udinese, nel primo turno infrasettimanale, domenica invece ci sarà il derby contro la Lazio.

Ritrovare subito la vittoria contro i friulani, giovedì sera alle ore 20:45, per non perdere quanto di buono fatto dopo un avvio eccellente, condito da sei vittorie consecutive. Registrare la difesa, capace di prendere 3 gol in un tempo contro l’Hellas, e dosare le forze in vista della stracittadina, prima grande sfida per lo Special One, che davanti a se troverà Maurizio Sarri, già affrontato in Premier League da avversario. Ma andiamo a scoprire quale sarà la risposta del pubblico giallorosso, ecco la situazione dei biglietti venduti finora.

La Roma torna allo stadio Olimpico, la risposta dei tifosi

🆕 Mercoledì e giovedì vaccinazioni aperte all'Olimpico! 💉 Grazie a una nuova collaborazione tra #ASRoma e @RegioneLazio, verrà attivato un hub vaccinale contro il COVID-19 al Foro Italico aperto a tutti i cittadini, senza prenotazione! 100% vaccinati, 100% allo stadio 🟡🔴 pic.twitter.com/zio9OcOTUX — AS Roma (@OfficialASRoma) September 21, 2021

Il primo appuntamento che vedrà i giallorossi tornare nello stadio di casa è giovedì sera. Alle ore 20:45 la Roma affronterà l’Udinese di Luca Gotti, reduce dalla batosta inflitta dal Napoli nella scorsa giornata. Osso duro in ogni caso i friulani, ben 7 i punti in classifica per i bianconeri. Anche i tifosi sanno quanto sarebbe importante ritrovare immediatamente la vittoria, e la loro risposta non si è fatta attendere. Superata quota 26mila biglietti venduti, l’Olimpico andrà verso l’ennesimo “parziale sold-out”. Poi domenica la data da segnare sul calendario almeno due volte a stagione, il primo derby contro la Lazio. Biancocelesti che giocheranno in casa, a loro disposizione dunque la totalità delle tribune, oltre a curva e distinti nord. Per i tifosi della Roma invece è già tutto esaurito, i 10mila biglietti messi a disposizione sono stati bruciati dal popolo giallorosso.