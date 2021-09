Roma-Udinese, Mourinho cambia | Le probabili formazioni

Dopo il passo falso di Verona la Roma cerca riscatto contro l’Udinese. Vediamo insieme le probabili scelte di José Mourinho.

La Roma è tornata questa mattina ad allenarsi a Trigoria dopo il giorno di riposo concesso da José Mourinho. L’allenatore portoghese ha voluto far rifiatare i suoi dopo la sconfitta di Verona. Un passo falso che ha interrotto la striscia vincente di partite che aveva caratterizzato l’avvio di stagione giallorosso. Ora Mourinho vuole ripartire in fretta: la prima occasione per riscattarsi è la sfida contro l’Udinese.

I friulani sono attesi all’Olimpico giovedì sera in quella che sarà l’ultima sfida della Roma prima del derby di domenica prossima. La squadra di Ivan Gotti è reduce da una sonora sconfitta: un 4-0 in casa contro il Napoli che ha bruscamente ridimensionato l’avvio di stagione dei bianconeri. Due squadre in cerca di riscatto, Roma e Udinese: i giallorossi saranno quindi chiamati a mettere in campo tutta la loro voglia di vincere.

Vediamo insieme quali dovrebbero essere le scelte di formazione di Mourinho in vista del match di giovedì.

Roma-Udinese, le probabili formazioni | Le scelte di Mourinho

Il calendario fitto di impegni non concede tregua alla Roma che dopo l’Udinese sarà attesa da una delle partite più importanti dell’anno: il derby. Mourinho però non sembra intenzionato a lasciarsi andare a un eccessivo turn over. Qualche novità potrebbe vedersi nella linea difensiva dove Smalling potrebbe ritrovare posto al fianco di Mancini. Conferme invece sulle fasce sia per Karsdorp che per Calafiori, visto che le condizioni di Vina non garantiscono che l’uruguayano possa essere a disposizione. Secondo La Gazzetta dello Sport l’altra novità dovrebbe riguardare la trequarti: bocciato, per ora, l’esperimento di convivenza tra Abraham e Shomourodov, ai lati dell’indispensabile Pellegrini dovrebbero agire Mkhitaryan ed El Shaarawy.

ROMA (4-2-3-1): Rui Patricio; Karsdorp, Smalling, Mancini, Calafiori; Veretout-Cristante; Mkhitaryan, Pellegrini, El Shaarawy; Abraham. All.: Mourinho

UDINESE (3-5-2): Silvestri; Becao, Nuytinck, Samir; Molina, Arslan, Walace, Pereyra, Larsen; Deulofeu, Pussetto. All.: Gotti