Verso Roma-Udinese, non lavora in gruppo | A rischio forfait

Di nuovo testa al campionato con la Roma che giovedì sera ricevera l’Udinese di Gotti allo Stadio Olimpico. Ecco le ultime.

Messa alle spalle la sconfitta contro l’Hellas Verona di Igor Tudor, il primo ko stagionale per la Roma, il tecnico giallorosso José Mourinho deve pensare subito alla prossima sfida, quella di giovedì sera contro l’Udinese, in programma allo Stadio Olimpico alle ore 20:45, e valida per la quinta giornata di campionato. Non ci sarà poi tempo di riposare, visto che alle 18 di domenica ci sarà la stracittadina, il derby contro la Lazio di Maurizio Sarri, che non sta vivendo un periodo positivo e che l’attende la difficile trasferta di Torino contro i granata di Ivan Juric. I giallorossi si sono riposati nella giornata di ieri e sono tornati ad allenarsi al Centro Sportivo Fulvio Bernardini di Trigoria questa mattina.

Verso Roma-Udinese, personalizzato per Vina

Non ci sono assenti da segnalare, hanno lavorato tutti con il gruppo, eccezion fatta per Matias Vina, il quale ha svolto un lavoro personalizzato. Dunque, salvo clamorose sorpese, giovedì sera ci sarà ancora spazio per Riccardo Calafiori sulla corsia di sinistra, con il terzino classe 2002 che al momento sta dimostrando di avere una certa continuità fisica. Non è escluso però che a sinistra possa giocare Roger Ibanez, e al centro Chris Smalling. Davanti, invece, tornerà sicuramente dal primo minuto Henrikh Mkhitaryan, che nell’ultima sfida era acciaccato ed è stato preferito lo schieramento da titolare di Eldor Shomurodov da parte dello Special One. Confermati gli altri tre Zaniolo, Pellegrini e Abraham.