Calciomercato Roma, Mou ne caccia due | Bordate in conferenza stampa

Calciomercato Roma, l’annuncio in conferenza stampa di José Mourinho praticamente sancisce la loro “epurazione”.

Schietto, diretto, tremendamente sincero, come suo solito. Il José Mourinho che si è presentato in conferenza stampa per analizzare la prossima gara contro l’Udinese, ha colto al balzo l’occasione per mandare “frecciatine” a quei calciatori sui quali non ha nessuna intenzione di puntare, né ora, né mai. E così, a chi gli ha chiesto se eventualmente fosse possibile far rifiatare Cristante e Veretout, che in questo inizio di stagione sono stati instancabili stakanovisti, lo Special One ha risposto senza mezzi termini: “Giocheranno loro perché se in altri reparti posso dire di avere giocatori dello stesso livello nella loro completezza, qui non posso dire la stessa cosa.”

Messaggio, neanche troppo ermetico, indirizzato a Villar e Diawara, che evidentemente non sono visti dal tecnico lusitano alla stessa altezza dei loro colleghi di reparti, e pei i quali molto verosimilmente si potrebbe valutare un addio già a gennaio, ammesso e non concesso che arrivino offerte soddisfacenti a spostare il piatto della bilancia.

Calciomercato Roma, l’annuncio di Mou su Calafiori

Anche su Calafiori Mou ha detto la sua: “Un giocatore valido, ma comunque ha 19 anni e con poche partite in Serie A. Valido è per noi, ma se fai la stessa domanda a 3-4-5 squadre che sono le più forti di Serie A magari il loro allenatore ti direbbe che non lo è, perché ha 2 giocatori in quel reparto. Per noi è valido, ha fatto una partita timida ma equilibrata. Un giocatore con qualità, ma senza esperienza.” Come sempre, Mou mai banale.