Calciomercato Roma, Pinto pronto a chiudere | Dopo il derby la firma

Calciomercato Roma, Pinto ormai è pronto a chiudere: dopo il derby la firma e l’ufficialità in grande stile per l’accordo quinquennale

Ce l’ha fatta la Roma. Ce l’ha fatta Tiago Pinto, e ce l’ha fatta anche l’entourage di Lorenzo Pellegrini. Accordo praticamente trovato tra la società giallorossa e il capitano. E dopo gli annunci di Mourinho, dopo il derby, dovrebbe arrivare anche quello ufficiale. Il centrocampista si legherà ai giallorossi, così come riportato da Repubblica questa mattina, per i prossimi cinque anni, con un contratto compreso di bonus da 4 milioni di euro a stagione.

L’accordo della vita per Lorenzo, lo sforzo economico della Roma che per blindare il calciatore che meglio è partito in questa stagione, ha sforato il budget che si era data per quanto riguarda i contratti. E’ vero, lo aveva fatto anche per Abraham, e da lì in poi si era capito che le cose stavano davvero andando per il verso giusto.

Calciomercato Roma, Pellegrini firma: ufficialità la prossima settimana

L’ufficialità, come detto, dovrebbe arrivare la prossima settimana. Dopo il derby che, vuoi o non vuoi, è il primo pensiero dei tifosi. Sì, perché la stracittadina è la gara più sentita. E’ quella che può davvero spostare gli equilibri della stagione. E allora, per il momento, meglio non pensarci, meglio rimanere concentrati sul campo. Poi, sperando che possa essere in grandissimo stile (vale a dire con i tre punti conquistati contro la formazione di Sarri) ci sarà l’annuncio dell’accordo.

Mourinho quindi ha vinto. Anche lui felice di poter contare su Pellegrini anche per i prossimi anni. Un contratto importante, un accordo annunciato lo scorse settimane. Che adesso avrà anche la firma in calce del giocatore e dei Friedkin.