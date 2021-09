Calciomercato Roma, irrompe il Bayern | Addio al pupillo di Pinto

La Roma rimane vigile sul mercato alla ricerca di un rinforzo per il centrocampo di José Mourinho. Una pista, però, sembra complicarsi.

La conferenza stampa tenuta oggi da José Mourinho ha confermato ancora una volta il pensiero dell’allenatore rispetto alla squadra a sua disposizione. Il portoghese in estate aveva pubblicamente elogiato il lavoro condotto sul mercato dalla società in più di un’occasione. Eppure aveva sottolineato come avrebbe gradito qualche innesto per dare maggiore profondità alla rosa. In particolare, come confermano le recenti scelte tecniche, sono due le aree del campo che secondo il tecnico dovrebbero essere rafforzate. La corsia di destra, dove Karsdorp non può contare su una riserva all’altezza e il centrocampo. Diawara e Villar non sono infatti ritenuti da Mourinho in grado di offrire garanzie in caso di assenza di uno dei titolare Veretout e Cristante.

Per questo durante l’estate sono stati numerosi i nomi di centrocampisti accostati ai colori giallorossi. Uno di loro pare essere finito nel mirino di una big europea.

Calciomercato Roma, si complica una pista | Su di lui piomba il Bayern

Luis Diaz è uno dei giocatori che durante l’estate erano finiti nel mirino del General Manager giallorosso Tiago Pinto. Il centrocampista del Porto è stato protagonista di un’ottima Coppa America con la Nazionale colombiana attirando l’attenzione di diversi club europei. José Mourinho lo vorrebbe per dare esperienza e grinta al centrocampo della Roma, ma le richieste particolarmente onerose del club lusitano avevano scoraggiato il corteggiamento giallorosso. La speranza di Pinto era di poter tornare all’assalto magari già a gennaio, dopo aver piazzato alcuni degli esuberi in rosa. Ma le notizie riportate da Olè sembrano rendere quest’ipotesi più complessa che mai. Luis Diaz sarebbe infatti diventato il principale obiettivo di mercato del Bayern di Monaco. I bavaresi vogliono puntare su di lui per rinforzare la rosa e intendono chiudere il suo acquisto, se non già a gennaio, al più tardi a giugno 2022. L’operazione però non sarà delle più economiche: Diaz ha una clausola rescissoria di 80 milioni di euro. Realisticamente il Porto non pare intenzionato a trattare per meno di 35-40 milioni di euro e l’avvio di stagione eccellente di Diaz – con 5 gol in 6 partite disputate – potrebbe far ulteriormente lievitare il costo del suo cartellino.