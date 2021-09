La Roma spera che la sconfitta di Verona sia una semplice battuta d’arresto dopo un avvio di stagione trionfale. L’allenatore Mourinho invita alla calma, consapevole comunque che c’è ancora da migliorare. L’obiettivo è quello di ottenere il massimo fino a gennaio e poi provare a fare quelle operazioni di calciomercato non riuscite in estate per la mancata uscita di alcuni esuberi. Il piano del general manager è già pronto e riguarda in modo particolare il centrocampo.

