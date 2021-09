Calciomercato Roma, ribaltone e addio | Lo hanno messo in vendita

Calciomercato Roma, il ribaltone è servito: adesso cambia tutto, dal momento che lo hanno inserito nella lista delle possibili cessioni.

“Questo matrimonio non s’ha da fare“: nella testa di Mourinho, e di Xhaka, la celeberrima frase manzoniana potrebbe aver suggellato un’estate nella quale i due si sono rincorsi, hanno “flirtato”, ma alla fine non si sono potuti abbracciare. “Colpa” di tanti fattori, non ultimo la volontà, diventata ferrea, dell’Arsenal di continuare a puntare su un calciatore che fino a poco tempo prima non era considerato un intoccabile. E pensare che l’elvetico un accordo di massima con la Roma lo aveva già trovato, salvo poi “rimangiarsi” la parola data a Mou, ed accettare le lusinghe dei Gunners; come nelle migliori soap, però, quest’improvviso riavvicinamento potrebbe non durare a lungo.

Calciomercato Roma, Xhaka messo “alla porta” | Presente nella lista delle cessioni

In un paio di mesi, lo scenario è ritornato a capovolgersi, inaspettatamente. Complice un avvio di stagione disastroso, con i soli 6 punti racimolati in 5 partite, l’Arsenal gravita mestamente al tredicesimo posto in Premier League; neanche nelle peggiori previsioni il club di Londra avrebbe immaginato di partire così dai nastri di partenza, talché i Gunners starebbero preparando una vera e propria rivoluzione. Secondo quanto riportato da football.london, anche Xhaka figurerebbe nella lista dei possibili “epurati” a fine stagione; lista che comprende, tra gli altri, anche Kolasinac, Maitland-Niles, Nketiah, Leno ed Elneny. Staremo a vede se si potranno creare i presupposti giusti per un incredibile ritorno di fiamma tra Xhaka e la Roma.