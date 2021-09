Calciomercato Roma, la zampata del Milan | Duello a costo zero

Calciomercato Roma, il Milan potrebbe fiutare l’affare e sconvolgere i piani dei giallorossi per la prossima campagna trasferimenti.

Per tutta la campagna acquisti estiva, la Roma ha inseguito un rinforzo a centrocampo che alla fine non si è materializzato. A nulla sono valsi i tentativi del general manager Tiago Pinto, il cui primo obiettivo era Granit Xhaka, ma che poi ha dovuto cambiare in corsa le proprie strategie, virando su altri profili. Uno di questi era sicuramente Denis Zakaria, centrocampista elvetico classe ’96 in forza al Borussia Mönchengladbach, che ha il contratto in scadenza nel 2022. Sebbene l’intenzione del club tedesco sia quella di trovare una soluzione per il prolungamento, con relativo adeguamento, al momento la fumata bianca non è ancora arrivata, e le lusinghe dei top club inevitabilmente agitano le acque.

Calciomercato Roma, anche il Milan segue Zakaria: i dettagli

Secondo quanto riferito da calciomercatoweb.it, nel caso in cui il Milan non dovesse alla fine riuscire a convincere Kessiè a rinnovare il proprio contratto che, come quello di Zakaria, scade nel 2022, i rossoneri potrebbero seriamente prendere in considerazione l’idea di dare l’assalto al centrocampista svizzero, accostato in passato (grazie a timidi sondaggi esplorativi), anche alla Juventus. Chiaramente ad orientare questo tipo di scenario sarà la firma o meno del rinnovo da parte del calciatore che, se dovesse arrivare, ne farebbe aumentare esponenzialmente la valutazione.