Lazio-Roma, assenza pesante | Sarri perde l’attaccante

Lazio-Roma, assenza pesante dell’ultim’ora: al derby di domenica non ci sarà. Una tegola per Sarri che dovrà inventarsi una soluzione

Salta il derby. La notizia è praticamente ufficiale. Una grossa perdita per Maurizio Sarri, che non potrà contare sulle prestazioni di Mattia Zaccagni, l’acquisto dell’ultim’ora del presidente Lotito che lo ha strappato all’Hellas Verona. Così come riportato proprio in questi minuti da Il Messaggero, l’esterno offensivo biancoceleste potrebbero tornare a disposizione del tecnico della Lazio solamente dopo la sosta. Potrebbe saltare quindi non solo la gara di domani contro il Torino e quella di domenica pomeriggio contro la formazione allenata da Mourinho, ma anche quella contro la Lokomotiv in Europa League e il Bologna prima dello stop per le Nazionali.

Lazio-Roma, Sarri perde Zaccagni

Un problema per Sarri, uno in meno per Mourinho. Zaccagni infatti poteva essere un elemento che avrebbe potuto mettere in difficoltà, in fase di non possesso palla soprattutto, la formazione giallorossa. Abile nei movimenti soprattutto tra le linee, avrebbe potuto creare la superiorità numerica sulla trequarti e anche cercare quella giocata che il calciatore ha nelle proprie corde.

La notizia della sua assenza quindi cambia le carte in tavola. Con Sarri che sarà costretto a ridisegnare la sua squadra non solo domani contro il Torino ma anche e soprattutto nella stracittadina in programma domenica alle 18. La Lazio, comunque, rimane una squadra da prendere con le pinze, e servirà una Roma quasi perfetta per riuscire a portare a casa il primo derby della stagione. Che poi è soprattutto il primo tra Mou e Mau, così come ribattezzati nella Capitale.