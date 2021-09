Roma-Juventus, diretta TV in chiaro | Sarà trasmessa da La7

Ottime notizie per gli appassionati di calcio femminile, in particolare per i tifosi giallorossi. Roma-Juventus sarà trasmessa in chiaro, in diretta su La7.

Sarà un big match d’alta classifica Roma-Juventus, valida per la quinta giornata della Serie A femminile. E c’è un grande annuncio per gli appassionati, la gara sarà trasmessa in chiaro su La7, un’ottima occasione per seguire da vicino le sorti delle ragazze giallorosse. Entrambe le squadre sono reduci da una grande partenza, condita da tre vittorie consecutive, si prevede una sfida molto equilibrata.

Questo week-end si giocherà la quarta giornata, ma la La FIGC ha comunicato le date e gli orari delle sfide della quinta di Serie A. Spicca il big match Roma-Juve, le bianconere sono una sorta di bestia nera per le giallorosse. In otto precedenti solo una vittoria della Roma, per altro in Coppa Italia, un pareggio e ben sei successi delle torinesi. Stavolta ci sarà l’opportunità di seguire la sfida anche sul piccolo schermo, senza bisogno di alcun abbonamento.

Roma-Juventus in chiaro su La7, c’è l’annuncio

Tre anni fa giocavamo la nostra prima partita in Serie A e @AnnaSerturini segnava il nostro primo gol! 💛❤️ #ASRomaFemminile pic.twitter.com/K4YeNcz8Oa — AS Roma Femminile 🏆 (@ASRomaFemminile) September 22, 2021

Prestigioso riconoscimento per la compagine femminile della Roma, proprio nel giorno del debutto in Serie A. Le ragazze, come hanno ricordato sul profilo Twitter, esattamente tre anni fa debuttavano nella massima serie nazionale, trovando il primo gol con Anna Serturini. Tre stagioni ed una grande crescita, sia per il movimento in Italia, sia per la compagine giallorossa. La gioia più grande è arrivata dalla Primavera femminile, che lo scorso anno centrò il titolo nazionale, proprio contro la Juventus. Roma-Juve una sfida storicamente molto tesa, ora ha eco anche nel calcio femminile, e sabato 2 ottobre avrà una platea molto importante. La FIGC ha annunciato quest’oggi che la gara sarà trasmessa in chiaro su La7, fischio d’inizio previsto per le ore 14:30.