Roma, prudenza Mourinho | Punta al recupero nel derby

Continua l’emergenza terzini in casa Roma, anche contro l’Udinese non sarà a disposizione Matias Vina. Tutte le speranze sono di recuperarlo in vista del derby.

Ancora problemi sulle fasce difensive per Josè Mourinho, probabilmente il reparto più corto dell’intera rosa giallorossa. Alla vigilia del primo turno infrasettimanale di campionato, domani sera contro l’Udinese, il tecnico ha parlato del tema in conferenza stampa. I giallorossi cercheranno a tutti i costi la vittoria contro i friulani, in primis per dimenticare la prima sconfitta stagionale. C’è da vendicare il 3-2 subito al Bentegodi, dove l’Hellas Verona è riuscito a strappare l’intera posta in palio ai ragazzi di Mourinho, ma non solo.

Perchè la prima sfida infrasettimanale di campionato sarà antipasto di una sfida fondamentale. Domenica pomeriggio, alle ore 18, andrà in scena il derby contro la Lazio. Arrivare con una vittoria garantirebbe una migliore posizione in classifica, e tirerebbe su il morale alla truppa, dopo il primo passo falso stagionale. Tre punti pesanti dunque quelli in campo domani sera allo stadio Olimpico, di fronte l’Udinese di Luca Gotti. Ma il tecnico portoghese si dimostra prudente nella gestione dell’organico, domani il terzino non ci sarà.

Roma-Udinese, prudenza Mourinho | Recupera per il derby?

"Dobbiamo trasformare la tristezza in motivazione" Le parole di José Mourinho in conferenza stampa

Non sarà presente neanche domani sera Matias Vina, dopo aver saltato anche la trasferta di Verona. Molta cautela nella gestione del terzino sudamericano, il tecnico portoghese lo reputa molto importante per la squadra. Mou potrebbe schierare nuovamente Riccardo Calafiori da titolare, ma permane anche l’opzione Ibanez. Ecco le parole usate dal tecnico sul giovane terzino giallorosso: “Calafiori ha 19 anni e pochissime partite di Serie A. È valido per noi. Se fai la stessa domanda alle quattro o cinque squadre più forti in Serie A, magari il loro allenatore può dirti non è valido.” Per il terzino uruguaiano ancora problemi al ginocchio sinistro, sta recuperando in pieno da una distorsione. Tutte le speranze dell’allenatore sono quelle di recuperare Matias Vina in vista del derby, lo Special One ha bisogno del sudamericano nella stracittadina.