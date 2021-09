Dubbio Mourinho, possibile panchina in vista del derby

Il tecnico giallorosso sta sciogliendo gli ultimi dubbi in vista della formazione di domani sera contro l’Udinese.

La Roma dovrà immediatamente rialzare la testa dopo il ko di Verona contro l’Hellas arrivato grazie al destro di Davide Faraoni. I giallorossi domani sera nel posticipo del quinto turno infrasettimanale, saranno in scena allo Stadio Olimpico, dove arriverà l’Udinese, prima del derby di domenica prossima contro la Lazio di Maurizio Sarri. José Mourinho dovrà iniziare a studiare la migliore formazione, pensando però anche alla stracittadina contro i biancocelesti, anche se l’obiettivo dello Special One è quello di pensare partita per partita e sempre ai tre punti. Domenica scorsa non è accaduto, ma adesso sa che anche per l’umore della piazza è necessario ottenere tre punti che possano riportare la Roma a ridosso di Inter e Napoli (e il Milan se dovesse vincere).

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Roma, Pinto pronto a chiudere | Dopo il derby la firma

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Roma, piano già pronto | La rivoluzione di centrocampo

Roma-Udinese, in dubbio Mkhitaryan dal 1′

Nella partita contro il Verona Mourinho ha schierato Eldor Shomurodov sulla corsia di sinistra, lasciando in panchina Henrikh Mkhitaryan (che non era al meglio delle condizioni fisiche, ma entrato comunque nell’ultima mezz’ora di gara) e Stephan El Shaarawy (che aveva giocato tutta la partita tre giorni prima in Conference League contro il CSKA Sofia). Il tecnico portoghese sa che dovrà dosare al meglio l’utilizzo dell’armeno, come riportato da ‘gazzetta.it’, proprio in vista della sfida di domenica.

Dunque, potrebbe non giocare titolare contro i friulani, visto che un giocatore come lui potrebbe fare la differenza nei big match. A 32 anni andrà gestito dal punto di vista fisico e questo lo sa sia lui che lo staff giallorosso. Al suo rientro dalla Nazionale aveva avvertito un fastidio alla gamba, che però non ha portato a nessuna lesione. Domani contro l’Udinese dovrebbe tornare dall’inizio, ma Mourinho lo schiererà solo se non ci saranno problemi.