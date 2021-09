Roma-Udinese, Mourinho ha deciso | Lo manda in panchina

Roma-Udinese, decisione presa dallo Special One. Il giocatore va in panchina per essere al massimo nel derby. I dubbi sono davvero pochi

I dubbi sono pochi. All’orizzonte c’è il derby e allora le scelte di Mourinho vanno ovviamente anche viste in ottica Lazio. Contro l’Udinese quindi, lo Special One, un po’ di turnover lo dovrebbe fare a prescindere. E la scelta, su Zaniolo, sembra essere già stata fatta. L’esterno si accomoderà in panchina, per essere al meglio contro la truppa allenata da Maurizio Sarri: la partita più sentita dalla città che può stravolgere davvero gli equilibri dell’intera stagione.

A scriverne questa mattina è il Corriere dello Sport, che sottolinea come la scelta dell’allenatore portoghese sia di logica gestionale. Zaniolo viene da due infortuni gravissimi e non essendo ancora al meglio della condizioni fisica, ha bisogno anche di riposare. Ecco perché meglio farlo accomodare in panca contro la squadra di Gotti, e averlo al meglio, fresco, riposato e lucido contro la Lazio. Lì anche lui potrebbe definitivamente rinascere e mettersi alle spalle tutti i problemi che lo hanno tenuto praticamente lontano dal terreno di gioco per due anni.

Roma-Udinese, Zaniolo in panca: Carles Perez si scalda

La soluzione c’è e porta il nome di Carles Perez. Lo spagnolo è stato elogiato pubblicamente la scorsa settimana da Mourinho che lo vede come un’alternativa valida nel ruolo. Ed è probabilmente arrivata l’occasione per l’esterno, che potrebbe mettersi in mostra e magari chissà, far cambiare idea allo Special anche per il futuro. Una soluzione che non è assolutamente di ripiego, perché Perez, in ogni caso, anche nella passata stagione ha fatto vedere le proprie qualità, che non sono di secondo piano, nonostante le voci che questa estate lo hanno accompagnato come possibile pedina di scambio in qualche operazione imbastita da Tiago Pinto.

Poi, nel corso della partita di domani, Zaniolo potrebbe anche essere schierato per uno spezzone. I cinque cambi permettono di fare delle scelte importanti e mettere mano alla panchina con ampie possibilità di scelta. Qualche minuto, alla fine, potrebbe anche giocarlo. Ma dipenderà, comunque, da come s’incanalerà la sfida contro i bianconeri.