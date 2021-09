L’Olimpico si conferma caldissimo anche nel match infrasettimanale contro l’Udinese. Il sold out è ancora una volta vicinissimo.

Domani sera lo Stadio Olimpico tornerà a colorarsi di giallorosso. La squadra di José Mourinho attende in casa l’Udinese per riscattarsi dopo la sconfitta subita sul campo dell’Hellas Verona. In attesa di novità rispetto all’ampliamento della capienza consentita negli stadi – che dovrebbero arrivare alla fine del mese di settembre – la risposta del pubblico romanista continua ad essere importante. Dopo aver raggiunto in diverse occasioni il tutto esaurito, le ultime notizie dal botteghino parlano di un grande calore attorno alla squadra. I tagliandi disponibili per il settore ospiti nel derby sono andati polverizzati in poche ore. E anche per le prossime sfide interne l’affluenza pare essere importante.

Roma, l’Olimpico risponde presente | Le ultime dal botteghino

Anche in vista della sfida di domani contro l’Udinese, l’Olimpico viaggia spedito verso il sold out. Un dato non banale, visto che il match si gioca di giovedì e non nel fine settimana. Come sottolinea il club sul proprio sito ufficiale, restano ancora in vendita appena un migliaio di biglietti. Sono già stati venduti infatti oltre 28 mila tagliandi. Esauriti quasi tutti i settori: Curva Sud, Distinti Sud, Distinti Nord Est e Tribuna Tevere hanno terminato la disponibilità di posti. Rimangono in vendita biglietti soltanto in Monte Mario Nord e Curva Nord. E proprio per quest’ultimo settore la società ha deciso di offrire agli studenti la possibilità di approfittare di prezzi speciali grazie a una promozione dedicata. Intanto nella giornata di ieri è iniziata la vendita dei tagliandi anche per la successiva sfida interna, quella contro l’Empoli di domenica 3 ottobre. Già 6500 i biglietti staccati per il match contro i toscani. L’ennesima dimostrazione della grande voglia di Roma del pubblico giallorosso.