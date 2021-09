Calciomercato Roma, gli indizi di Mou | La Premier prima scelta

Calciomercato Roma, gli indizi dello Special One guardando le scelte di formazione. La Premier League senza dubbio la prima scelta

Le scelte di formazione danno anche degli indizi di mercato. Sì, è proprio così. E ormai, lo Special One, ha fatto capire che si punta decisamente alla Premier League per rinforzare la squadra. Lo ha fatto questa estate, volendo e portando a Trigoria sia Rui Patricio che Abraham (e aveva chiesto Xhaka), e lo sta facendo adesso, mandando in campo chi, negli anni passati, è passato in quel campionato che sotto l’aspetto fisico è dispendioso.

Allora, andiamo con ordine: contro l’Udinese, stasera in campo, dovrebbero esserci dal primo minuto il portiere preso dai Wolves, Smalling che ha un passato al Manchester United – così come Mkhitaryan, che riprenderà il suo posto lì davanti – poi Veretout, che ha vestito la casacca dell’Aston Villa, e infine Abraham, che ha giocato nel Chelsea vincendo Champions League e Supercoppa Europea. Se tre indizi fanno una prova, in questa formazione ce ne sono molti di più.

Calciomercato Roma, Mou punta alla Premier League

Ora, è fuori discussione che lo Specia, che un passato in Inghilterra e anche molto lungo ce lo ha, punti in maniera decisa su quei giocatori che sono abituati a mantenere dei ritmi così importanti. E allora, le prossime scelte di mercato, sembrano quasi scritte. Tiago Pinto ha preso nota, e punterà probabilmente su Dalot come estero difensivo, ma anche a Douglas Luiz in mezzo al campo. Potrebbe tornare forte la pista Xhaka – che nonostante il rinnovo potrebbe partire uguale – e ci potrebbe essere anche qualche altro nome interessante nell’agenda del general manager connazionale del tecnico giallorosso.