Calciomercato Roma, emergenza fasce | Mourinho ha già scelto

Calciomercato Roma, emergenza sulle fasce: Mourinho ha già scelto su chi affidarsi. E orma i dubbi sul futuro sono veramente pochi

La differenza la fanno le scelte. Quelle dell’allenatore, ovviamente, che ormai ha davvero le idee chiare su chi puntare e su chi affidarsi. E anche questa sera, tutti gli indizi, portano decisamente verso una direzione. Se già si è capito quale potrebbe essere il destino di Villar e Diawara – che a gennaio potrebbero andare via – adesso la situazione è molto più chiara anche per quanto riguarda Calafiori e Reynolds. Lo Special, la sua decisione, ormai l’ha presa.

Le differenze tra i due è evidente: l’italiano è visto dal portoghese e, anche stasera, dovrebbe scendere in campo dal primo minuto nella gara contro l’Udinese; l’americano, invece, si accomoderà nuovamente in panchina, nonostante Karsdorp, probabilmente, avrebbe anche la necessità di riposare.

Calciomercato Roma, la decisione dello Special

Due situazioni diametralmente opposte. Due situazioni che ormai hanno una linea chiara. Con ogni probabilità Reynolds, a gennaio, dovrebbe partire, per cercare di andare a fare esperienza in Italia. Qualche club di Serie A sarebbe interessato alle sue prestazioni. E la sensazione, netta, in questo momento, è che Tiago Pinto si sia pentito di non averlo ceduto nella sessione estiva del calciomercato.

Calafiori, invece, rimarrà in giallorosso. Dopo che la società questa nei mesi giorni ha rispedito al mittente diverse offerte. Sul giovane esterno già nel giro della Nazionale Under 21 di Nicolato la società ci crede. Eccome se ci crede. E stasera sarà di nuovo in campo al posto di Vina. Poi, nel derby, si riaccomoderà in panchina. Ma questo è un altro discorso.