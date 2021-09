Calciomercato Roma, Pellegrini e il rinnovo | L’indizio di Pinto

Calciomercato Roma, questione Pellegrini: l’annuncio di Pinto non passa inosservato, ed è una conferma più o meno tangibile. Le ultime.

Una volta archiviata la sessione di calciomercato, la Roma ha cominciato a tessere la tela in vista dei rinnovi contrattuali di alcuni fra i calciatori più rappresentativi della rosa giallorossa. Protagonista di un inizio di stagione da assoluto protagonista, e con il contratto in scadenza nel 2022, è il capitano della compagine capitolina, Lorenzo Pellegrini, del cui possibile rinnovo ha parlato il gm Tiago Pinto ai microfoni di Dazn, unitamente al legame instaurato fra il “Capitano” e José Mourinho.

Leggi anche –> Roma Udinese, Mourinho scatenato | Annuncio su Pellegrini e sul mercato

Calciomercato Roma, Pinto sul rinnovo di Pellegrini

Le parole di Pinto a DAZN: “Non parlo del rinnovo di Pellegrini, l’ho fatto tante altre volte. Quando arriverà, lo faremo. Ha 25 anni, è bravissimo ed ogni anno può migliorare; l’empatia con Mou e il suo staff è incredibile. Stiamo parlando di un leader con o senza fascia di capitano, e siamo molto felici che stia disputando prestazioni di questo livello”.

Leggi anche –> Calciomercato, futuro ancora alla Roma | La risposta dell’agente

Pur non volendo esprimersi a proposito del rinnovo, quel “quando arriverà” è espressione, implicita, della convinzione che, prima o poi, la firma si materializzerà, anche perché Mourinho conta tanto su di lui, come espresso a più riprese dallo Special One in molte sue uscite.