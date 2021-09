Calciomercato Roma, è rottura totale | Spedito in tribuna

Ennesima bocciatura per il centrocampista spagnolo Gonzalo Villar, anche stasera Mourinho lo ha spedito in tribuna. Ormai è rottura col giovane calciatore.

Non sembra essere mai nato il feeling tra Josè Mourinho e Gonzalo Villar. A differenza del connazionale Fonseca, lo Special One ha concesso davvero poco spazio al centrocampista spagnolo finora. Ora sembra definitiva la rottura, dopo la decisione di spedirlo in tribuna nella gara contro l’Udinese. Una sola gara da titolare finora in stagione, per altro anche sostituito dopo una prestazione al limite della sufficienza.

Leggi anche: Dazn, stavolta il blackout è totale | Furia dei tifosi sui social

E se la panchina è stata ritrovata da Bryan Reynolds, che venne spedito in tribuna al Bentegodi, oggi ennesima bocciatura per Villar. Resterà in tribuna, al pari di Edoardo Bove. I giallorossi affrontano una gara delicata, contro i friulani allenati da Luca Gotti, la missione è dimenticare il passo falso di Verona.

Leggi anche: Coronavirus, rinviata la partita Inter-Roma | Il comunicato ufficiale

Ennesima bocciatura per Villar, ora è rottura

📋 Ecco la formazione scelta da José Mourinho per #RomaUdinese 🟨 DAJE ROMA! 🟥#ASRoma pic.twitter.com/glV53JfGQR — AS Roma (@OfficialASRoma) September 23, 2021

Non fa sconti Mourinho, che schiera l’undici titolarissimo, ad eccezione di Vina, il terzino sudamericano conta di recuperare per il derby. In campo anche Nicolò Zaniolo dal primo minuto, per il tecnico portoghese è una partita da vincere assolutamente. Non sarà della contesa Gonzalo Villar, ormai non si contano più gli indizi di una rottura tra lui e Mou. Anche in conferenza stampa, alla vigilia della gara, l’ennesima bocciatura, al pari di Diawara. Lo Special One continua ad affidarsi alla coppia Cristante-Veretout, per lo spagnolo è probabile un futuro con le valigie in mano. Grandi novità si prevedono dalla prossima finestra di mercato, la zona nevralgica del campo potrebbe subire una notevole rivoluzione.