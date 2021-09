Calciomercato, futuro ancora alla Roma | La risposta dell’agente

L’agente del calciatore ha parlato del futuro del suo assistito. Sul rinnovo e sul rapporto con Mourinho. Ecco cosa ha detto.

Probabilmente questa sera non giocherà dal primo minuto ma Nicolò Zaniolo vuole tornare ad alti livelli. L’inizio di stagione non è stato molto entusiasmante anche se è tornato al gol con la maglia della Roma in Conference League, ma non c’è nulla di cui preoccuarsi. Intanto il suo agente, Claudio Vigorelli, ha parlato ai microfoni del sito ‘laroma24.it’ affrontando molti temi, tra i quali anche quello del suo futuro. “Vederlo tornare a segnare con la maglia della Roma è stato emozionante come il suo ritorno in Nazionale. Non avevo dubbi sul suo rientro in campo perché il recupero è stato ancora più faticoso dell’infortunio precedente – ha detto Vigorelli -. Forse su alcuni quotidiani ho letto qualche critica di troppo, ricordiamoci che Nicolò ha iniziato ad allenarsi con il pallone intorno a luglio scorso, la condizione ottimale arriverà, ci vuole solo tempo. Quello che conta è la fiducia dei compagni di squadra e dell’allenatore”.

Calciomercato Roma, rinnovo Zaniolo | Parla l’agente

Sul possibile rinnovo con la squadra capitolina risponde così: “In realtà stiamo pensando al campo. Per il resto ci sarà modo e tempo per parlare con il club. Quello che conta adesso è tornare ad essere protagonisti nella Roma di Mou. Derby? Sono queste le partite che fanno grande un campione, sa cosa vuol dire per i tifosi il derby. C’è massima concentrazione. Mourinho è un marchio di garanzia e sono certo che con il tempo necessario porterà la Roma ai massimi livelli”.