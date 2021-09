Calciomercato Roma, in Spagna ci credono ancora | “Lo vuole Ancelotti”

Calciomercato Roma, in Spagna ci credono ancora e spiegano che lo vuole Ancelotti. Un sogno che però rimarrà tale

In Spagna ancora ci credono, convinti che qualcosa possa andare per il verso sbagliato. Un sogno che comunque per Carlo Ancelotti rimarrà tale: l’accordo tra la Roma e il calciatore, per il rinnovo, è stato trovato, e la prossima settimana dovrebbe esserci l’ufficialità. Usiamo il condizionale per un solo motivo, cioè quello che le parti possono decidere in qualsiasi momento quanto dare l’annuncio dell’accordo trovato tra la società e Pellegrini per il prolungamento dell’accordo contrattuale, ma non ci sono dubbi, su questo, che le cose siano ok.

Certo, il portale fichajes.net, questa mattina, sottolinea ancora che la scadenza del contratto nel 2022 del capitano giallorosso, potrebbe spingere il Real Madrid a tentare l’assalto. Pellegrini nei mesi scorsi era stato accostato al Barcellona, e adesso all’altro club più importante della Liga. Ma non ci sono dubbi che rimarrà in giallorosso. Con buona pace di Florentino Perez e dei Blancos.

Calciomercato Roma, Pellegrini richiesto dalla Spagna

La cosa, comunque, non è strana. L’avvio di stagione di Pellegrini ha sicuramente fatto aumentare le possibili richieste per il giocatore. Che, però, ormai è legato non solo contrattualmente ma soprattutto sentimentalmente con Roma e con la Roma. Il suo matrimonio con i colori giallorossi continuerà anche nei prossimi anni. E su questo non ci piove. Diventerà la bandiera della formazione capitolina. Le notizie di mercato continueranno a girare, ma in realtà, l’accordo, come spiegato in questi giorni, è già bello e pronto.

Ancelotti quindi dovrà trovarsi un altro centrocampista. In questo momento Lorenzo è la Roma. Senza se e senza ma. Mourinho lo ha conosciuto e lo ha blindato. E la società è subito corsa dietro le richieste dello Special One.