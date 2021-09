Calciomercato Roma, la richiesta di Zaniolo. Appuntamento per il rinnovo del contratto, con ritocco verso l’alto dell’ingaggio

Si lavora sui rinnovi. E in agenda sono tanti gli appuntamenti per Tiago Pinto: il general manager portoghese, intanto, spera di chiudere la prossima settimana per quanto riguarda quello di Lorenzo Pellerini, che ha la scadenza più vicina. Poi, in programma, ci sono altri incontri. Importanti anche, che possono delineare senza pochi dubbi il futuro della società giallorossa.

Tra questi c’è anche Zaniolo: l’effetto Abraham inizia a spostare gli equilibri – secondo calciomercato.com – all’interno dello spogliatoio giallorosso. I 4,5 milioni di euro che prende il centravanti inglese, hanno sicuramente fatto drizzare le antenne a molti calciatori giallorossi. E anche Nicolò, che ha rinnovato lo scorso anno fino al 2024 con uno stipendio netto di 2,5 milioni, avrebbe chiesto un incontro con la società. Ci sarebbe già stato, a dire il vero, e nelle prossime settimane ce ne dovrebbero essere altri per cercare di chiudere la questione.

Calciomercato Roma, il programma di Pinto

Un prolungamento di un anno, con un ritocco verso l’alto dello stipendio netto. Dovrebbe essere questo il nuovo accordo tra la Roma e Zaniolo. Con la Roma che così spegnerebbe sul nascere tutte le voci di un possibile interesse del Tottenham nei confronti del trequartista ex Inter. Nicolò è in questo momento – e lo sarà ancora per molto tempo – uno dei cardini della società giallorossa. Le sue qualità non si discutono. E Mourinho, dopo due anni di stop per infortuni, gli ha dato ampia fiducia, mandandolo in campo sempre, e riempendolo di responsabilità.

Adesso quindi toccherà a lui mettere nero su bianco. Un accordo che non dovrebbe tardare ad arrivare. Sì, la Roma e Zaniolo saranno insieme ancora per molto tempo.