Coronavirus, rinviata la partita Inter-Roma | Il comunicato ufficiale

A causa di alcune positività al coronavirus riscontrate nel gruppo squadra dell’Inter, la partita di campionato contro la Roma è stata rinviata a data da destinarsi.

Il coronavirus – nonostante la campagna di vaccinazione attualmente in atto – continua a modificare i calendari degli eventi sportivi. A essere colpita in questa occasione è stata la squadra femminile della Roma, anche se non in modo diretto. A risultare positive al coronavirus sono state alcune calciatrici dell’Inter, motivo per cui la partita in programma domenica dalla Roma è stata rinviata. La decisione è stata presa dalla Divisione Calcio Femminile.

Questo il comunicato pubblicato sul sito ufficiale dell’Inter.

“FC Internazionale Milano comunica che, a causa di alcune positività riscontrate all’interno del gruppo squadra, l’attività sportiva della Prima Squadra Femminile è stata sospesa e la gara in programma domenica contro la Roma è rinviata a data da destinarsi, come comunicato dalla Divisione Calcio Femminile”.

Inter-Roma, rinviata a data da destinarsi la partita di Serie A femminile

Anche la Roma ha informato i suoi tifosi del rinvio della partita tramite il canale Twitter del club.

“A causa di alcune positività riscontrate all’interno del gruppo squadra dell’Inter, la partita #InterRoma è stata rinviata a data da destinarsi”.