Dazn, stavolta il blackout è totale | Furia dei tifosi sui social

Problemi nella visione delle partite in programma quest’oggi. Su Dazn un disservizio non permette la visione.

Continuano ancora i problemi dell’emittente streaming Dazn che ha acquisito la scorsa estate i diritti televisivi per la trasmissione del prossimo triennio della Serie A, il massimo campionato italiano di calcio. Dopo pochissimi secondi dall’inizio però dei match Torino-Lazio e Sampdoria-Napoli, due delle tre partite in programma quest’oggi, i tifosi si sono scatenati sui Social a causa di un possibile disservizio generale che non permette la visione delle gare con un messaggio di errore. Purtroppo non si tratta del primo caso stagionale, ma ai tifosi sicuramente questo potrebbe non bastare più.