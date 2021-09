Quanti cambi in vista del derby | Turnover importante per Sarri

Domenica il derby della capitale che ha portato l’allenatore a fare scelte diverse proprio in vista della sfida con la Roma.

La quinta giornata del massimo campionato italiano si concluderà questa sera. Ben tre i posticipi del primo turno infrasettimanale: Sampdoria-Napoli, Torino-Lazio e Roma-Udinese, sfida tra i giallorossi e i friulani che chiuderà la serata. Domenica prossima, però c’è un appuntamento importante allo Stadio Olimpico, la stracittadina tra i giallorossi e i biancocelesti. Per Maurizio Sarri, che quest’oggi non sarà in panchina a causa della squalifica rimediata, però tanti i cambi di formazione. Questa sera José Mourinho, invece, dovrebbe schierare dal primo minuto sia Chris Smalling in difesa che Carles Perez in attacco, con Nicolò Zaniolo pronto a subentrare a partita in corso.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Roma, bomba dalla Spagna | Torna in Liga

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Roma, emergenza fasce | Mourinho ha già scelto

Cambi per la Lazio, Sarri fa turnover per il derby

La Lazio questa sera nella sfida contro i granata di Ivan Juric faranno turnover soprattutto a centrocampo, dove il reparto sarà composto da Akpa Akpro, Cataldi e Luis Alberto. In panchina Milinkovic-Savic, così come Pedro, al quale in attacco è stato preferito il giovane Raul Moro. A destra in difesa Sarri ha preferito far riposare Lazzari per schierare Marusic titolare.

Torino (3-4-2-1): V. Milinkovic-Savic; Djidji, Bremer, Rodriguez; Singo, Pobega, Mandragora, Aina; Linetty, Brekalo; Sanabria.

A disp.: Berisha, Gemello, Buongiorno, Vojvoda, Ansaldi, Zima, Baselli, Warming, Rincon, Lukic, Pjaca, Verdi.

All.: Juric

Lazio (4-3-3): Reina; Marusic, Acerbi, Luiz Felipe, Hysaj; Akpa Akpro, Cataldi, Luis Alberto; Raul Moro, Immobile, Felipe Anderson.

A disp.: Strakosha, Adamonis, Patric, Lazzari, Radu, S. Milinkovic, Basic, Escalante, Leiva, Pedro, Romero, Muriqi.

All.: Sarri (oggi Martusciello)