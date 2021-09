Roma-Udinese, Serie A | Come vederla in Tv e streaming

La Roma è pronta per tornare allo stadio Olimpico, questa sera contro l’Udinese. Da riscattare l’amara sconfitta del Bentegodi, ecco come seguire la gara in diretta.

La Roma ritrova l’affetto dello stadio Olimpico, dopo la prima sconfitta stagionale arrivata al Bentegodi di Verona. I giallorossi vogliono rialzare immediatamente la testa, ritrovando l’entusiasmo che ha caratterizzato le prime sei vittorie stagionali. Di fronte l’Udinese di Luca Gotti, i friulani sono reduci da una sonora sconfitta casalinga, 0-4 per il Napoli nella scorsa giornata. Fischio d’inizio alle ore 20:45, dirigerà la gara il sig. Rapuano, prima assoluta per lui con i giallorossi.

Avversario assolutamente da non sottovalutare per i giallorossi, che domenica saranno attesi dal derby contro la Lazio. I friulani sono in una buona posizione di classifica, ben 7 punti fin qui per la banda di Luca Gotti. I bianconeri mancano dall’Olimpico dal febbraio dello scorso anno, quando i giallorossi trovarono una comoda vittoria per 3-0. Vittoria che sarebbe fondamentale da trovare anche stasera, riconquistare subito i tre punti per dimenticare la parentesi di Verona. Ma scopriamo come seguire la gara in diretta tv e streaming.

Roma-Udinese, come vederla in Tv e streaming

Il primo turno infrasettimanale della Serie A sarà trasmesso in esclusiva in diretta streaming da Dazn. Il match sarà visibile dunque soltanto agli abbonati che potranno godersi la sfida dell’Olimpico su smart tv attraverso l’applicazione o in alternativa su dispositivi come Google Chromecast e Amazon Fire TV Stick e le console di gioco Xbox e PlayStation (PS4 e PS5), Tim Vision. Altra soluzione è quella di vedere la partita attraverso l’app Dazn su pc o dispositivi mobili. Il prepartita di Roma-Udinese inizia alle 20:15, con tutte le ultime novità dall’Olimpico, le formazioni e le analisi sui temi principali della partita. Dopo la gara anche il post partita, con interviste, analisi e highlights. Telecronaca: Ricky Buscaglia – Commento Tecnico: Massimo Gobbi