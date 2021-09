Roma-Udinese, formazioni ufficiali | Quante sorprese per Mou

By

Tutto pronto per il fischio d’inizio di Roma-Udinese, si gioca la quinta giornata di Serie A. Ecco le formazioni ufficiali, scopriamo le scelte degli allenatori.

La Roma è pronta per tornare in campo, allo stadio Olimpico, alle ore 20:45 ci sarà il fischio d’inizio del primo turno infrasettimanale della Serie A. Di fronte l’Udinese di mister Luca Gotti, protagonista di una partenza positiva, ben sette punti nelle prime quattro gare. Entrambe le formazioni sono reduci da un passo falso, la voglia di conquistare tre punti è alta in casa giallorossa.

I padroni di casa sono reduci dalla prima sconfitta stagionale, sul campo dell’Hellas Verona. Scaligeri che si sono imposti per 3-2, segnando tre gol tutti nella ripresa, piccolo campanello d’allarme per la retroguardia giallorossa. Drammatica anche l’ultima prestazione difensiva dei friulani, che hanno subito quattro reti dal Napoli a domicilio. Andiamo a scoprire le scelte ufficiali dei due tecnici, vedremo se Mourinho ha deciso di dosare le forze in vista dell’imminente derby.

Roma-Udinese, le formazioni ufficiali

Sono ufficiali le scelte dei sue tecnici, ecco le formazioni titolari della sfida dell’Olimpico. Mourinho stupisce tutti, affidandosi ancora una volta a Zaniolo titolare, ecco le formazioni:

ROMA: Rui Patricio; Karsdorp, Mancini, Ibanez, Calafiori; Cristante, Veretout; Zaniolo, Pellegrini, Mkhitaryan; Abraham. All. Mourinho

A disp.: Fuzato, Boer, Reynolds, Smalling, Kumbulla, Diawara, Villar, Darboe, Carles Perez, Mayoral, Shomurodov.

UDINESE: Silvestri; Becao, Nuytinck, Samir; Molina, Arslan, Walace, Makengo, Zeegelaar; Pereyra, Beto. All.: Gotti.

A disp.: Padelli, Piana, Perez, Stryger Larsen, De Maio, Soppy, Jajalo, Udogie, Samardzic, Deulofeu, Pussetto, Forestieri.