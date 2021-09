Voti Roma-Udinese 1-0, decide Abraham | Muro Mancini

La Roma ritrova l’abbraccio dell’Olimpico ma soprattutto i tre punti, dopo una prestazione tenace. A fine gara doppio giallo per Pellegrini, niente derby per lui.

Gara che parte subito a ritmi alti, per Mkhitaryan la prima grande occasione, al quarto minuto palo esterno per l’armeno. Altro palo per la Roma, stavolta con Zaniolo da zero metri, altissima la pressione degli uomini di Mourinho. A metà primo tempo i ritmi calano leggermente ma i giallorossi sono sempre alla ricerca del vantaggio, sostenuti dal pubblico dell’Olimpico. Al 35° prima occasione per gli ospiti, bravissimi i mediani giallorossi a pulire l’area di rigore. Sul contropiede, ed in dieci uomini, la Roma trova il vantaggio, decisivo Calafiori che porge una palla d’oro a Tammy Abraham. Sfiora poi il pareggio Pussetto al 40° minuto, decisivo Mancini.

Parte la ripresa senza cambi, giallorossi avanti all’Olimpico. Ritmi non altissimi, Udinese propositiva, il capitano giallorosso viene ammonito al 56esimo minuto della gara. Pericolosi gli ospiti, che sfiorano il pari con Udogie, quando scocca l’ora di gioco. Fioccano i gialli in casa Roma, tre in dieci minuti. Ennesima occasione per i friulani, con Soppy che è entrato bene in gara. Molto attento Rui Patricio, al minuto 73 a chiudere la porta a Deulofeu. Quindici minuti al termine della gara, gli ospiti continuano a premere. Soffre in panchina Mourinho, quando mancano due minuti al 90esimo. Lorenzo Pellegrini espulso per doppia ammonizione al minuto 90, un giallo molto generoso che gli farà saltare il derby. La Roma ritrova i tre punti, ora sotto con la sfida alla Lazio.

Roma-Udinese | Voti e tabellino

ROMA: Rui Patricio 6.5 ; Karsdorp 6 , Mancini 7 , Ibanez 5, Calafiori 7 (69° Smalling 5.5 ); Cristante 5.5 , Veretout 6 ; Zaniolo 6 (74° El Shaarawy 6) , Pellegrini 5, Mkhitaryan 6; Abraham 7 (86° Shomurodov sv). All. Mourinho 6,5

UDINESE: Silvestri 6; Becao 6, Nuytinck 6 (79° Samardzic sv), Samir 6.5 ; Molina 5 (62° Soppy 6.5), Pereyra 6, Walace 6, Makengo 6 (85° Arslan sv), Udogie 5.5 (79° Stryger Larsen sv); Pussetto 5.5 ( 62°Beto 6 ), Deulofeu 6. All.: Gotti 6

Marcatori: 36° Abraham

Ammonizioni: 32° Walace, 56°,90° Pellegrini, 65°Cristante, 66° Calafiori

Espulsioni: 90° Pellegrini

Biglietti venduti: 29.593

Incasso: 661.867 €