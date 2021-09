Roma-Udinese, le probabili formazioni dei quotidiani sportivi

Roma-Udinese, riportiamo di seguito quelle che potrebbero essere le possibili scelte di Mourinho e Gotti per la gara di stasera.

Alle 20.45 di oggi, giovedì 22 settembre, è infatti previsto l’incontro che chioserà il primo turno infrasettimanale di questo campionato, valevole per la quinta giornata di Serie A Tim.

I capitolini affronteranno i friulani di Gotti, reduci dal poker subito in casa dal Napoli, la squadra ossia più in forma e attesa oggi, due ore prima dei capitolini, dai 90 minuti contro la Sampdoria.

Entrambe le rose vengono da una sconfitta. Starà ora a Mourinho cercare di porre rimedio ai limiti palesati nella gara del Bentegodi e cercare di riportare quell’entusiasmo che si era venuto a creare fino allo scorso giovedì.

Il tutto, sempre nel pieno rispetto di quell’equilibrio divenuto mantra fondamentale del mister e della società, insieme al tempo. Da questo punto di vista, il portoghese è stato chiarissimo in conferenza stampa, sottolineando come cercherà di sfruttare la sua esperienza per far si che ci sia ponderatezza nei giudizi e nell’entusiasmo della piazza.

Roma-Udinese, le possibili scelte di Gotti e Mourinho

“Lunedì mattina mi sono ritrovato con il mio staff per analizzare gli errori della gara con l’Hellas e preparare al meglio la sfida di giovedì” ha dichiarato lo Special One. “Non voglio alibi per lo scacco, dobbiamo solo lavorare in serenità e di partita in partita” ha poi aggiunto.

Dichiarazioni intelligenti, volte a fare da scudo ad una squadra che troppe volte è stata travolta dalla difficoltà dell’ambiente romano. Starà all’ex Tottenham, in questa sua nuova parentesi, lavorare su questo aspetto, oltre che sul lato tecnico-tattico.

Da quest’ultimo punto di vista, restando concentrati sulla gara odierna, riportiamo quelle che potrebbero essere le sue possibili scelte, oltre che a quelle di Gotti. Sarà fondamentale una gestione delle energie, considerando i numerosi impegni disputati finora e che ancora attendono la squadra fino alla prossima settimana.

Dopo l’Udinese, la Roma affronterà la Lazio domenica 26 settembre e lo Zorya in trasferta quattro giorni dopo. Il tour de force si chiuderà in casa con l’Empoli il 3 ottobre.

ROMA (4-2-3-1) Rui Patricio; Karsdorp, Mancini, Smalling, Calafiori; Veretout, Cristante; Carles Perez, Pellegrini, Mkhitaryan; Abraham

UDINESE (3-5-1-1): Silvestri; De Maio, Nuytinck, Samir; Molina, Arslan, Walace, Makengo, Stryger Larsen; Pereyra; Beto