Calciomercato Roma, colpaccio in Liga | Irrompe anche il Milan

Calciomercato Roma, bomba dalla Spagna: irruzione del Milan, alla ricerca di un profilo dalle sue caratteristiche.

Le strategie del Milan e della Roma potrebbero portare ad uno “scontro” importante nel corso delle prossime settimane. Motivo della contesa sarebbe il centrocampista dell’Atletico Madrid Hector Herrera, il cui contratto con i Colchoneros scade nel 2022; qualche settimana fa si era vociferato di un possibile scambio con Villar, ma alla fine la trattativa è sfumata. Ecco perché, secondo quanto trapela dalla Spagna e più nello specifico da todofichajes.com, anche il Milan potrebbe farci un pensierino, se non altro perché il contratto del messicano scadrà nel 2022, e Maldini è alla ricerca di una mezzala duttile.

Calciomercato Roma, sfida con il Milan per Herrera

Simeone gli ha garantito maggiore minutaggio e un ruolo di primo piano nel suo scacchiere tattico, riuscendo a convincerlo a restare almeno un’altra stagione in quel di Madrid. Tuttavia, le manovre per un eventuale rinnovo sono ancora in alto mare, e con il passare dei mesi aumentano sensibilmente le chances dei Colchoneros di perderlo a zero. I due club italiani monitorano l’evolversi della situazione con estrema attenzione, ingolosite dai prezzi contenuti di un affare che porterebbe in Serie A un calciatore affermato, e dalla grande esperienza in campo internazionale.