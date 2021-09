Calciomercato Roma, il Celta Vigo si fa avanti | Pronto l’assalto per gennaio

Calciomercato Roma, spunta una nuova pretendente. Le ultime notizie provenienti dalla Spagna parlano chiaro.

Lo Special One non ha mai perso occasione per sottolineare come alla sua nuova Roma manchi qualcosa per poter raggiungere lo stesso livello dei top team del campionato, vantanti, a differenza dei giallorossi, una rosa più completa e competitiva.

La squadra capitolina sembra essere molto forte nell’undici titolare ma palesa ancora diverse mancanze in alcuni reparti che costringeranno Pinto ad intervenire sul mercato anche nel mese di gennaio.

Sarà fondamentale proseguire quella strada iniziata già in estate e volta ad avviare delle operazioni sia in entrata che in uscita, così che le prime possano essere sostenute e giustificate con le seconde.

Anche dopo Natale, se ci saranno i giusti presupposti, la Roma si distinguerà per qualche movimento. La priorità continua ad essere quella del centrocampista ma, stando ad alcune indiscrezioni spagnole, ci sarebbero delle interessanti novità anche sul fronte offensivo.

Calciomercato Roma, spunta anche il Celta Vigo per Borja Mayoral

Uno dei giocatori meno schierati da Mourinho porta il nome di Borja Mayoral, connazionale di quel Villar al quale è accomunato non solo dal Paese di nascita ma anche dalla particolare circostanza di essere finito ai margini del progetto dopo una bella annata vissuta con Fonseca.

Il numero 21 è ancora di proprietà del Real Madrid e, se non accumulerà minuti nei prossimi mesi, potrebbe decidere di lasciare la Capitale già a gennaio. Accostato a Milan e Fiorentina, Borja piace molto anche al Celta Vigo.

Stando a quanto riferito da “Elgoldigital“, il suo nome sarebbe infatti finito sul taccuino della dirigenza gallega. Quest’ultima vorrebbe acuire la propria competitività con l’ingaggio di un altro centravanti.

Dopo le difficoltà incontrate per ingaggiare Borja Iglesias del Real Betis, gli spagnoli hanno iniziato i primi approcci e dei preliminari sondaggi per l’omonimo attaccante militante tra le fila giallorosse.

Come ribadito più volte, non è da trascurare la volontà dello Special One che ha sempre sottolineato la sua profonda fiducia in Mayoral, garantendogli un minutaggio che però, attualmente, tarda a concretizzarsi.