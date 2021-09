Calciomercato Roma, colpo a sorpresa: pronti 20 milioni per il figlio d’arte che, in Italia, è conosciuto per via del padre.

Un colpo a sorpresa per la Roma. Si parla di un accordo che sarebbe stato trovato per la bella cifra di 20 milioni di euro. Il portale inglese dailyrecord.co.uk, infatti, sottolinea come la società giallorossa abbia messo gli occhi sulla stella dei Rangers, allenati da Steven Gerrard, di 22 anni, Ianis Hagi. Sì, proprio lui, il figlio di Gheorghe, il Maradona dei Carpazi, che anche in Italia ha mostrato tutto il suo talento.

Il figlio al momento gioca come detto in Scozia. E sta disputando delle ottime stagioni. Tredici reti e 19 assist in 65 presenze, un bottino niente male per un elemento giovane e che ha ampi margini di miglioramento. L’interesse, spiga il sito inglese, è addirittura per la prossima finestra di calciomercato invernale. Con la Roma che come detto avrebbe messo sul piatto la bellezza di 17 milioni di sterline.

Calciomercato Roma, Hagi nel mirino di Pinto

Il fatto che Hagi sia nel mirino di Pinto, dimostra come la Roma, così come ha fatto fino al momento, punti decisamente su elementi giovani e di prospettiva che possono anche, in un futuro, aumentare il proprio valore di mercato e regalare così una plusvalenza alla società. Ma, soprattutto, il fatto che si punti su ragazzi anche pronti in ambito internazionale, svela che i programmi dei Friedkin sono decisamente a lungo termine. Hagi è giovanissimo, può giocare in tutti i ruoli dell’attacco, e sicuramente ha margini di crescita decisamente importanti. E poi potrebbe anche seguire le orme del padre che, in Italia, ha decisamente lasciato il segno.