Calciomercato Roma, addio Nzonzi | Prenotato il viaggio: le ultime

Calciomercato Roma, cessione Nzonzi: le ultime novità sul possibile trasferimento del francese all’Al Rayyan.

La trattativa tra l’Al Rayyan e Nzonzi procede, a piccoli passi, anche se un accordo totale tra le parti non è stato ancora raggiunto. Tuttavia, l’indiscrezione rilanciata da Sky, potrebbe rappresentare una svolta importante per l’addio del centrocampista transalpino, il cui contratto con i giallorossi scadrà il prossimo anno. Tuttavia, da parte di Pinto, c’è l’intenzione di provare a liberarsi anzitempo del suo oneroso ingaggio, per abbassare drasticamente il monte emolumenti, e non è un caso che nella giornata di domani l’ex Siviglia volerà in Qatar per ascoltare di persona l’offerta del club qatariota.

Calciomercato Roma, cessione Nzonzi: le ultime novità

Sebbene filtri cauto ottimismo, la trattativa comunque non è chiusa, e non sono esclusi ribaltoni improvvisi. Il fatto, però, che il giocatore si muova in prima persona, assieme al padre, per approdare in Qatar e valutare l’offerta, non può essere trascurato. Tuttavia, è necessario stringere i tempi, dal momento che il mercato chiuderà il 30 settembre: c’è ancora tempo, ma il transalpino non potrà indugiare in eterno su una decisione che a questo punto potrebbe imprimere una svolta alla sua carriera. Vi terremo aggiornati.